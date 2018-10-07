ميلان يؤكد انتفاضته بفوز مريح على كييفو في الدوري الإيطالي (فيديو)

أكد ميلان انتفاضته، بعدما حقق فوزه الثاني تواليًا في الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، بفوزه 3/1، على كييفو فيرونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وجاء الهدف الأول لميلان في الدقيقة 27 عبر النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، بعد تمريرة من خيسوس فيرنانديز سوسو.

وعاد سوسو وقدّم كرة متقنة إلى هيغواين، الذي لم يجد صعوبة في إدخالها الشباك في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول على تقدم الروسينيري 2/0.

وبعد تبادل الكرة بين لاعبي ميلان، سدد جياكومو بونافنتورا الكرة، ليحرز الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 56.

وسجل سيرجيو بيليسير الهدف الأول لكييفو في الدقيقة 53، بتسديدة قوية على مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

وهذا الفوز الثاني على التوالي لميلان في الدوري الإيطالي، والثالث في كل المسابقات، مع فوزه 3/1 على أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 12 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي.

ولحساب الجولة ذاتها، تغلب بارما 3/1 على جنوة، ولاتسيو 1/0 على فيورنتينا، وسامبدوريا على أتالانتا بالنتيجة ذاتها .

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

قوووووووووووووووووووووووووووووووول اول ميلان هيغواين HD GOOOOOOOOOOOOOAL Higuaín HD pic.twitter.com/LMOTRMBGNO — TVACM (@TVACM) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

هدف ميلان الثاني في مرمى كييفو قوووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني ميلان هيغواين اسيست سوسو ???????????????? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL Gonzalo Gerardo Higuaín SUSO ???????????????? pic.twitter.com/CebBJeSVI8 — TVACM (@TVACM) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

هدف ميلان الثالث في مرمى كييفو قووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث ميلان بونافينتورا HD GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL Bonaventura HD pic.twitter.com/6IqOCFvn6X — TVACM (@TVACM) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

هدف كييفو الاول في مرمى ميلان من يتحمل الهدف , كيسي ؟ ???????? pic.twitter.com/nnh2AJofop — TVACM (@TVACM) ٧ أكتوبر ٢٠١٨