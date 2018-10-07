تقارير.. مدرب إيطاليا طلب تجنيس البرازيلي ماريز لوريرو لاعب نابولي

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يرغب في تجنيس متوسط ميدان نابولي، البرازيلي آلان ماريز لوريرو، مستغلًا عدم دعوته للعب مع البرازيل من قبل المدرب تيتي، رغم تألقه اللافت في الدوري الإيطالي.

ولم يشارك اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، في أي لقاء رفقة منتخب البرازيل الأول، ولعب لمنتخب السامبا تحت 20 قبل 7 سنوات، كما أن وكيل أعماله انتقد مؤخرًا مدرب البرازيل؛ لعدم دعوته للمشاركة في الدورة الرباعية التي تحتضنها السعودية.

وبحسب قناة “سكاي إيطاليا” وصحيفة “لاغازيتا ديل سبورت” فالمدرب روبيرتو مانشيني طلب من الاتحاد الإيطالي التفاوض مع لاعب ميلان بشأن رغبته في تمثيل منتخب إيطاليا، كما حدث مع مواطنه وزميله السابق في نابولي جورجينيو الذي انتقل إلى تشيلسي.

وقرر جورجينيو اللعب لمنتخب إيطاليا في 2016 بعد تجاهله من قبل مدرب منتخب البرازيل وشارك في 10 لقاءات.

ولا يملك البرازيلي آلان ماريز الجنسية الإيطالية، لكنه استوفى الشروط للحصول عليها، حيث يتواجد في إيطاليا منذ 2012 ولعب لأودينيزي قبل أن ينتقل لنابولي في صيف 2015 وشارك في 213 لقاء في الدوري الإيطالي.

ويعاني منتخب إيطاليا من تراجع كبير في مستواه، وغاب عن كأس العالم الأخيرة في روسيا.