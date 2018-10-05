بعد اتهامه باغتصاب فتاة.. صورة كريستيانو رونالدو تختفي من لعبة fifa19 (صور)

حذفت الشركة المنتجة للعبة fifa19 صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس من الصفحة المخصصة لألعاب الفيديو، سواء عبر الحاسوب، أو الهاتف، وذلك بعد الاتهامات التي يواجهها بشأن اغتصاب فتاة أمريكية.

وكانت صورة النجم البرتغالي على اللعبة الشهيرة خلال السنتين الأخيرتين، لكن الشركة المنتجة عبّرت عن قلقها من الاتهامات التي طالت نجم ريال مدريد السابق وأفضل لاعب في العالم 5 مرات لكونها قد تضر بقيم وصورة الشركة لدى مستعملي وعشاق ألعاب الفيديو.

وكانت عدة شركات مرتبطة بالنجم البرتغالي قد عبرت عن قلقها من الاتهامات التي تمس صورته، والمتعلقة باغتصاب فتاة أمريكية ودفع مبلغ لها مقابل صمتها في صيف 2009، وقد يفقد بسببها عقودًا بمبالغ خيالية كان قد وقّعها سابقًا في حال إدانته بجريمة الاغتصاب.