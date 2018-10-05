شاهد أول فيديو لكريستيانو رونالدو مع الفتاة صاحبة ادعاء الاغتصاب

نشرت صحيفة “صن” البريطانية فيديو لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي تقول، إنه مع كاثرين مايورغا التي تدعي أن “الدون” اغتصبها في غرفة الفندق، الذي كان يقيم فيه في لاس فيغاس عام 2009.

ويظهر الفيديو الذي حصلت عليها “صن” بشكل حصري، رونالدو وهو يرقص مع مايورغا، وكل منهما يمسك بيده كأسا من الخمر داخل ملهى ليلي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتزعم مايورغا البالغ عمرها حاليًا 34 عامًا أن رونالدو اصطحبها إلى غرفته واعتدى عليها، رغم أن الهداف التاريخي لريال مدريد نفى ذلك بشكل قاطع، ووصف الأمر برمته بأنه “أخبار كاذبة”.

وقال رونالدو عبر حسابه في تويتر “أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي، الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به”.

وأضاف “حرصًا مني على تبرئة ساحتي أرفض تكهنات ساقتها وسائل إعلام، نقلًا عن أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي، سأنتظر بنفس مطمئنة نتائج جميع التحقيقات”.

ويظهر رونالدو عبر الفيديو، الذي تم تصويره بهاتف محمول، وهو يرقص ويشرب في منطقة الشخصيات المهمة في الملهى الليلي.

ويبدأ العرض ورونالدو، الذي كان يبلغ حينها 24 عامًا، يلف ذراعه حول مايورغا قبل أن يميل للأمام وينحني أمامها، ثم يندفع بذراعه نحوها ويحتضنها عدة مرات.

وتزعم السيدة مايورغا أن قائد منتخب البرتغال دعاها في وقت لاحق للانضمام إليه في الجاكوزي قبل الاعتداء عليها في غرفته.

وأنهى رونالدو الأمر بتسوية مالية مع مايورغا في 2010، حصلت بموجبها على 287 ألف إسترليني، مقابل سكوتها وعدم فتح الموضوع مرة أخرى، لكنها كشفت عن الأمر برمته في مقابلة مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، التي هدد رونالدو برفع دعوى قضائية ضدها بداعي ترويج الشائعات ضده.

وتفيد مقتطفات من المستندات التي قدمتها مايروغا للمحكمة في الولايات المتحدة، بأن رونالدو “دعا ضحيته إلى غرفة نومه وحاول ممارسة الجنس معها، لكنها رفضت وصرخت لا لا لا، إلّا أنه اغتصبها ثم سمح لها بمغادرة الغرفة بعدما اعتذر لها”.