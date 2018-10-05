رعاة كريستيانو رونالدو قلقون بشأن مزاعم الاغتصاب

عبرت “نايكي” للملابس الرياضية “وئي.إيه” للألعاب الإلكترونية، عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب التي وُجهت إلى كريستيانو رونالدو، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

ونفى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مزاعم باغتصاب سيدة أقامت دعوى ضده في محكمة في نيفادا.

وقالت نايكي في بيان إلى رويترز: “نشعر بقلق بالغ بشأن المزاعم المزعجة، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

وتعمل نايكي مع رونالدو منذ 2003 ووقعت في 2016 عقدًا مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي، وأشارت مجلة “فوربس” إلى أن المقابل يصل مليار دولار.

ووضعت “ئي.إيه سبورتس” صورة رونالدو على لعبة فيفا لعامين متتاليين.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان لرويترز: “أطّلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد كريستيانو رونالدو”.

“نراقب الوضع، ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقًا مع قيم ئي.إيه”.

وأقامت كاثرين مايورجا دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بنيفادا؛ اتهمته فيها باغتصابها في فندق في لاس فيغاس في 2009.

وقال اللاعب، إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات.

وكتب رونالدو في حسابه في “تويتر”: “أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به”.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا قادمًا من ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 100 مليون يورو (116 مليون دولار).