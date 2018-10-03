موعد مباراة نابولي ضد ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي تحدّيًا صعبًا عندما يحلّ ضيفًا على نابولي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو.

ويسعى ليفربول لتعميق جراح نابولي بعدما خسر، السبت الماضي، أمام يوفنتوس بنتيجة 1 – 3 في الدورى الإيطالي ليتسع الفارق بين نابولي ويوفنتوس صاحب الصدارة إلى 6 نقاط، كما تعادل الفريق الإيطالي في الجولة الأولى لدور المجموعات خارج ملعبه مع النجم الأحمر الصربى دون أهداف.

فى حين يدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما تعادل مع تشيلسى بهدف لكل منهما، في الدوري ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

كما حقق ليفربول فوزاً غالياً في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 – 2، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة مبكراً.

وتعد هذه المواجهة الرسمية الثالثة التي تجمع بين نادي ليفربول ونابولي، إذ سبق وأن التقيا ذهاباً وإياباً ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليج” عام 2010، وتعادل الفريقان سلبيًّا في المباراة التي أقيمت بملعب “سان باولو”، بينما تمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 1 في المباراة الثانية التي أقيمت بملعب “آنفيلد”.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق مباراة نابولي ضد ليفربول في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقلها قناة beIN SPORTS HD 5، ويعلق عليها حفيظ دراجي.