موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يدرك الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الوافد الجديد على ليفربول الإنجليزي، جيدًا كيفية الفوز على ملعب سان باولو معقل نابولي عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا يوم غد الأربعاء.

وفي مارس/ آذار الماضي كان أليسون جزءًا من تشكيلة روما التي تغلبت على نابولي في عقر داره بالدوري الإيطالي وسيعود الحارس البرازيلي للملعب ذاته خلال ساعات لكن مع ليفربول.

ومنذ زيارته الأخيرة إلى نابولي، لعب أليسون في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وقبل النهائي ومثَّل بلاده في كأس العالم وانتقل إلى أنفيلد مقابل مبلغ ضخم.

ولا شك أن تفاصيل الفوز 4-2 لروما في سان باولو قبل سبعة أشهر لا تزال عالقة في ذهن بيكر وقد تكون مؤشرًا على معاناة ليفربول في إيطاليا.

وقال بيكر لموقع ليفربول على الإنترنت قبل ساعات من المباراة “كان لديهم 24 محاولة خلال المباراة بينها 13 على المرمى أنقذت 11 فرصة وسكن شباكي هدفان. من الصعب دائمًا اللعب ضد ناد عظيم مثل نابولي. سنجد بالتأكيد جماهير متعصبة وفريقًا لديه رغبة كبيرة في الفوز. في المرة الأخيرة والوحيدة التي لعبت فيها هناك انتصرنا لكنها كانت واحدة من أصعب المباريات بالنسبة لي خلال الموسم”.

وأضاف الدولي البرايزلي “كانت إحدى أصعب مباريات الموسم بالنسبة لنا في الدوري الإيطالي ، لذا ستكون مباراة صعبة بالتأكيد على ليفربول. نابولي يملك عناصره الأساسية نفسها منذ ثلاث أو أربع سنوات. أتمنى أن نقدم مباراة رائعة وننتصر لكن هذا بالتأكيد سيكون تحديًا كبيرًا لنا”.

ذكريات جيدة

وتحدث الدولي البرازيلي عن ذكرياته الجيدة في سان باولو قائلًا “لعبت هناك مرة واحدة لأنه في الموسم الذي سبق هذه المباراة كنت بديلًا. لكن في الواقع ذكرياتي للعب هناك جيدة للغاية لأننا انتصرنا. إنه لأمر رائع الفوز هناك؛ لأن الملعب يشهد دائمًا أجواءً رائعة تدفعك وتثير رغبتك في الفوز”.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب على باريس سان جيرمان 3-2 في ملعب أنفيلد في الجولة الأولى قبل أسبوعين مقابل نقطة واحدة لنابولي من تعادله مع رد ستار بلغراد.

ويعتقد أليسون، الذي أكمل عامه الـ 26 يوم الثلاثاء، أن طريقة فوز الفريق على سان جيرمان في الجولة الافتتاحية بهدف روبرتو فيرمينو في الوقت المحتسب بدل الضائع توضّح مدى تماسك الفريق.

وأضاف “نحن واثقون من إمكاناتنا. إن الفوز على فريق رائع مثل فريق باريس سان جيرمان يمنحك الثقة لكن مواجهة نابولي مختلفة لذلك يجب علينا النظر للمباراة المقبلة بطريقة مختلفة ونحول رغبتنا في الملعب إلى فوز لمواصلة مشوارنا الجيد هذا الموسم”.

موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.