ميلان يستعيد توازنه بالفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي (فيديو)

استعاد ميلان توازنه في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا بنتيجة 4/1، الأحد، على مضيفه ساسولو لحساب الجولة السابعة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان 1/0 سجله فرانك كيسي في الدقيقة 39 بتسديدة قوية.

ونجح ميلان في إضافة 3 أهداف خلال الشوط الثاني، جاء الأول عبر خيسوس فيرنانديز سوسو، في الدقيقة 50، بتسديدة رائعة بمساعدة جياكومو بونافنتورا.

وأضاف صامويل كاستييخو الهدف الثالث لميلان بعد 10 دقائق بتسديدة بعد عمل منظم.

وقلّص فيليب ديوريتشيتش النتيجة إلى 3/1 بعدما سجل هدف ساسولو الأول في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل المنطقة.

وعاد سوسو وسجل الهدف الثاني له، والرابع لميلان في الدقيقة 90+4.

وهذا الفوز هو الثاني لميلان في الدوري الإيطالي من 6 مباريات، والأول بعدما تعادل 3 مباريات متتالية في المسابقة.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 9 نقاط في المركز العاشر، في المقابل تجمّد رصيد ساسولو عند 13 نقطة في المركز الخامس.

هدف ميلان الأول في مرمى ساسولو عن طريق كيسي ???????????? HD كــــاملا pic.twitter.com/uvcSblTxcq — TVACM (@TVACM) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

هدف ميلان الثاني في مرمى ساسولو كـــــــاملا HD عن طريق سوسو هدف رااائع ???????????????????????? pic.twitter.com/XMwPwZUGgl — TVACM (@TVACM) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

هدف ميلان الثالث في مرمى ساسولو كـــاملا HD عن طريق كاستيليخو هدف رااائع ???????????????????????? pic.twitter.com/0BYQs6zHX7 — TVACM (@TVACM) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الإيطالي | ميلان 3 × 1 ساسولو | هدف ساسولو الاول في مرمى ميلان HD pic.twitter.com/lUsNvwxb55 — TVACM (@TVACM) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨