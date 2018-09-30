ضحية كريستيانو رونالدو تكشف تفاصيل جديدة عن اغتصابها

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو اغتصب امرأة أمريكية ثم قال لها:”آسف، أنا عادة رجل صالح”، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة التي قُدمت في لاس فيغاس.

ونفى مهاجم مانشستر يونايتد السابق، وهو أشهر لاعب كرة قدم في العالم، بشكل قاطع مزاعم الاغتصاب التي صدرت ضده، واصفًا إياها بـ “أخبار مزيفة” من خلال فيديو بثه على إنستغرام.

وقال نجم يوفنتوس الجديد الذي كان مبتسمًا أمام الكاميرا عن هذه المزاعم:”لا لا، ماذا قالوا اليوم؟ أخبار مزيفة وغير صحيحة، إنهم يريدون أن يروّجوا لأنفسهم باستخدام اسمي، إنه أمر طبيعي، إنهم يريدون أن يكونوا مشهورين ليقولوا اسمي، لكنه جزء من عملي، وأنا رجل سعيد”.

وزعمت كاثرين مايورغا (34 عامًا) أن رونالدو اغتصبها في حمام فندق وكازينو بالمز في لاس فيغاس في يونيو/ حزيران 2009.

ويتردد أنه دفع لها 287 ألف جنيه إسترليني حتى لا تتحدث مجددًا في هذا الأمر، لكن محاميها يتحدى الآن هذا الاتفاق المزعوم.

والتقى الزوجان في نادي رين الليلي في بالمز حيث كان رونالدو يقضي عطلته، وظهرت عدة صور من هذا الحفل يظهر فيها “الدون” مع مايورغا.

ووفقًا للوثائق المقدمة في محكمة مقاطعة كلارك يوم الجمعة الماضي دعا النجم البرتغالي مايورغا وصديق إلى جناحه للاستمتاع بمنظر لاس فيغاس.

وتزعم مايورغا أن رونالدو اقترح عليها الذهاب إلى حمام السباحة للاستماع لبعض الوقت وبينما كانت تغيّر ملابسها في الحمام اقتحمه رونالدو وطلب منها ممارسة الجنس.

ووفقًا للوثائق هجم رونالدو على الفتاة رغمًا عنها، بينما صرخت بقوة:”لا لا لا”، لكنه اغتصبها ثم غادر الغرفة بعدها مباشرة، قائلًا لها:”أنا أسف أنا عادة رجل صالح”.

وخلال مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية زعمت ماريوغا قائلة:”عندما انتهى من فعله رفض السماح لي بالرحيل، ونظر إليَّ وهو يشعر بالذنب وتحدث لي برفق، ولا أستطيع أن أتذكر بالضبط ما قاله، لكنه قال آسف، وسألني ما إذا كنت قد تألمت، ثم نزل على ركبتيه وقال99٪ مني رجل جيد ولا أعرف شيئًا 1٪ الأخرى”.

وقالت إنها أبلغت شرطة لاس فيغاس بواقعة الاغتصاب في اليوم التالي، إلا أن الوثائق تؤكد أن العلاقة بينهما تمت بالتراضي.

وفي وقت لاحق، كلفت محاميًا وزعم في العام 2010 أنه تفاوض على تسوية خارج المحكمة قيمتها 287 ألف إسترليني وضمن هذه الصفقة عدم الكشف أو الحديث عنها مجددًا.

لكن ليزلي ستوفال محامية مايورغا قالت إنها قدمت شكوى مدنية لإلغاء اتفاق عدم الكشف عن الواقعة لتحميل رونالدو مسؤوليته القانونية عمّا سببه من ألم لماريوغا.