زين الدين زيدان مرشح لمنصب المدير التنفيذي في يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، اقترب من تولي منصب المدير التنفيذي في نادي يوفنتوس

وأعلن بيبي ماروتا المدير التنفيذي في يوفنتوس استقالته من منصبه أمس السبت، ما فتح باب التكهنات حول من يخلفه.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن زيدان أصبح أحد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير التنفيذي للسيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وارتبط زيدان بتولي منصب المدير الرياضي في يوفنتوس، بعد أن انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس قبل نحو شهرين.

وسيتولى رئيس النادي نائب الحالي، بافيل نيدفيد، منصب المدير التنفيذي بشكل مؤقت لحين تعيين مدير جديد.

وكان زيدان (46 عامًا)، مدربًا لريال مدريد موسمين ونصفًا، قاد خلالها الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مواسم، ولقب في الدوري الإسباني، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية والدولية.