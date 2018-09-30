الفيفا يتجه لإلزام اللاعبين بحضور حفل جوائز The Best

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يتجه لإجبار اللاعبين على حضور حفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة في العالم، وأفضل مدرب ومدربة والتشكيلة المثالية (The Best).

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن غياني إنفانتينو، رئيس الفيفا أبلغ المحامي الخاص بالفيفا، بحث إمكانية جعل حضور حفل (The Best) إلزاميًا لكل المرشحين.

ويأتي اتجاه الفيفا لإلزام اللاعبين بحضور الحفل، بعدما غاب النجمان، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن الحفل الأخير في العاصمة البريطانية لندن قبل أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعني صياغة عقود لإلزام الأندية واللاعبين بحضور الاحتفال في السنوات القادمة.

وشهد الحفل تتويج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم، والفرنسي ديديه ديشان أفضل مدرب، وحصل المصري محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في 2018.

وغاب رونالدو وميسي، بعدما رجحت تقارير أن مودريتش سيفوز بجائزة أفضل لاعب، في حين لم يكن ميسي ضمن الثلاثي الأفضل وهم: لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وأثار غياب رونالدو وميسي انتقادات كبيرة، خاصة من المدرب الإيطالي فابيو كابيلو الذي قال إن الجميع يجب أن يحضر سواء كان فائزًا أو خاسرًا.