ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على نابولي (صورة)

ساهم كريستيانو رونالدو في جميع أهداف يوفنتوس الثلاثة، إذ حوّل بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نابولي اليوم السبت ليحافظ على بدايته المثالية هذا الموسم.

ويملك يوفنتوس الساعي إلى لقبه الثامن على التوالي 21 نقطة من سبع مباريات متقدمًا بست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، ووصيف البطل في الموسم الماضي.

وفي وقت سابق تحوّل فيدريكو فازيو مدافع روما من شرير إلى بطل، إذ واصل فريقه هيمنته على المواجهات ضد غريمه لاتسيو بانتصار 3-1 اليوم السبت.

وهو الفوز السابع في آخر تسع مباريات لروما ضد لاتسيو بجميع المسابقات، وتقدم للمركز الخامس برصيد 11 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن جاره.