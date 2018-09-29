يوفنتوس يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بإسقاط نابولي (فيديو)

اكتسح يوفنتوس ضيفه نابولي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

وسجل درايس ميرتينيز هدف نابولي في الدقيقة 10، بينما سجل ماريو ماندزوكيتش، الهدفين الأول والثاني ليوفنتوس في الدقائق 26 و49، واختتم بونوتشي الثلاثية بالدقيقة 76.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 21 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة، متفوقًا على صاحب المركز الثاني، نابولي، الذي تجمد رصيده عنده 15 نقطة.

اهداف مباراة القمة يوفنتوس 3-1 نابولي كاملة l الاسطورة رونالدو يتألق ويصنع 3 اهداف ???????? HD #يوفنتوس_نابولي pic.twitter.com/or65g4YZ4g — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) September 29, 2018

باغت نابولي المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز.

ومع حلول الدقيقة 26 أدرك يوفينتوس التعادل عبر الكرواتي ماريو ماندجوكيتش لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف ماندجوكيتش الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49.

وشهدت الدقيقة 58 طرد البرتغالي ماريو روي، ليلعب نابولي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل يوفينتوس النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث في الدقيقة 76 لينتزع فريق “السيدة العجوز” ثلاث نقاط.