أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 3-1 لـ”اليوفي” (فيديو)

سجل درايس ميرتينز الهدف الأول لفريق نابولي في شباك يوفنتوس، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 0 × 1 نابولي | هدف اول نابولي ميرتينز هدف جميل ???????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ae9nMDVomA — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

وفي الدقيقة 26 تعادل ماريو ماندجوكيتش لفريق يوفنتوس.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 1 نابولي | هدف التعادل يوفنتوس مانزكيتش اسيست رونالدو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/9m0yWL5hvY — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

وفي الدقيقة 49 سجل ماريو ماندجوكيتش الهدف الثاني لليوفي.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 2 × 1 نابولي | هدف الثاني يوفنتوس عن طريق مانزوكيتش بعد تسديدة رائعه من رونالدو في القائم HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xZ9eYhtJHz — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

وفي الدقيقة 76 سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث لليوفي.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 3 × 1 نابولي | هدف الثالث يوفنتوس عن طريق بونوتشي اسيست رونالدو رونالدو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/octG7GdVyh — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

وسيكون كريستيانو رونالدو في أول اختبار صعب مع يوفنتوس المنضم إليه حديثًا من ريال مدريد، حيث لم يواجه أي من كبار الكالتشيو أو دوري الأبطال حتى الآن منذ انتقاله.

ونقاط مباراة اليوم ستكون حاسمة في صراع قمة الدوري، حيث يتصدر يوفنتوس الترتيب بلا هزيمة حتى الآن، وجمع 18 نقطة بينما يأتي نابولي في المركز الثاني بـ15 نقطة بعد الخسارة أمام سامبدوريا في الجولة الثالثة.