أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 3-1 لـ”اليوفي” (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 3-1 لـ”اليوفي” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل درايس ميرتينز الهدف الأول لفريق نابولي في شباك يوفنتوس، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 26 تعادل ماريو ماندجوكيتش لفريق يوفنتوس.

وفي الدقيقة 49 سجل ماريو ماندجوكيتش الهدف الثاني لليوفي.

وفي الدقيقة 76 سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث لليوفي.

وسيكون كريستيانو رونالدو في أول اختبار صعب مع يوفنتوس المنضم إليه حديثًا من ريال مدريد، حيث لم يواجه أي من كبار الكالتشيو أو دوري الأبطال حتى الآن منذ انتقاله.

ونقاط مباراة اليوم ستكون حاسمة في صراع قمة الدوري، حيث يتصدر يوفنتوس الترتيب بلا هزيمة حتى الآن، وجمع 18 نقطة بينما يأتي نابولي في المركز الثاني بـ15 نقطة بعد الخسارة أمام سامبدوريا في الجولة الثالثة.

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