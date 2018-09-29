روما يكتسح لاتسيو في الديربي ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي (فيديو)

روما يكتسح لاتسيو في الديربي ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق روما، اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، وتغلب على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 12 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 18 نقطة.

أنهى روما الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، أحرزه لورينزو بيليغريني في الدقيقة 45.

ونجح لاتسيو في إدراك التعادل عبر شيرو إيموبيلي في الدقيقة 67، إلا أن روما استعاد التقدم مجددًا بعدها بأربع دقائق عن طريق الصربي أليكساندر كولاروف.

ومع حلول الدقيقة 86 جاء الهدف الثالث لروما عبر الأرجنتيني فيدريكو فازيو، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالنقاط الثلاث.

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