روما يكتسح لاتسيو في الديربي ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق روما، اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، وتغلب على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 12 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 18 نقطة.

الدوري الايطالي " ديربي روما " | روما 1 × 0 لاتسيو | هدف اول روما هدف جميل بالكعب ???????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/SgExyGbJFA — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

أنهى روما الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، أحرزه لورينزو بيليغريني في الدقيقة 45.

الدوري الايطالي " ديربي روما " | روما 1 × 1 لاتسيو | هدف التعادل لاتسيو ايموبيلي بعد خطا دفاع روما HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Ux1vLp6RxZ — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

ونجح لاتسيو في إدراك التعادل عبر شيرو إيموبيلي في الدقيقة 67، إلا أن روما استعاد التقدم مجددًا بعدها بأربع دقائق عن طريق الصربي أليكساندر كولاروف.

الدوري الايطالي " ديربي روما " | روما 2 × 1 لاتسيو |هدف الثاني روما كولاروف رااائع من فاول HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/h0jw2adx9w — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

ومع حلول الدقيقة 86 جاء الهدف الثالث لروما عبر الأرجنتيني فيدريكو فازيو، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالنقاط الثلاث.