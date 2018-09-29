موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي

سيجدد يوفنتوس بطل إيطاليا في السنوات الأخيرة، ونابولي منافسه الدائم مؤخرًا صراعهما المرير، اليوم السبت، في مباراة بين فريقين يحتلان مرة أخرى، أول مركزين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورغم أنها المباراة السابعة فقط للفريقين هذا الموسم، فإنها من المرجح أن تكون حاسمة في سباق المنافسة، مع سعي نابولي لوضع حد لهيمنة منافسه القادم من تورينو على اللقب في المواسم السبعة الأخيرة.

وفاز يوفنتوس صاحب الأرض، الذي عزز تشكيلته بضم كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بمبارياته الست الأولى في الدوري وفي حالة رائعة.

وانتصر نابولي، في موسمه الأول بقيادة كارلو أنشيلوتي، في خمس من مبارياته الست، ويبدو مرة أخرى أنه الفريق الذي يمتلك أفضل فرصة في إنهاء هيمنة يوفنتوس.

وفي آخر مواجهة بينهما في مايو أيار، انتزع نابولي الفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 1-صفر في تورينو، ليعيد الحياة إلى المنافسة الموسم الماضي.

وأشعل الفوز الاحتفالات في نابولي، واحتشد حوالي عشرة آلاف مشجع في مطار المدينة؛ لتحية الفريق لدى عودته، لكن الاحتفالات كانت قبل أوانها، ونجح يوفنتوس في انتزاع اللقب.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.