كريستيانو رونالدو يستعد لمعركة قضائية مع صحيفة ألمانية

عادت المجلة الألمانية “دير شبيغل” للحديث عن قضية اغتصاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفتاة أمريكية عام 2009، وتوافقه معها خارج إطار المحكمة على الصمت مقابل 375 ألف يورو.

وكشفت هذه المرة الصحيفة الألمانية اسم الفتاة “كاترين مايورغا”، والتي قررت الخروج عن الصمت والحديث عن الموضوع، إذ قالت إن النجم البرتغالي قال لها بعد الحادثة إنه شخص جيد بنسبة 99%، وسيئ بنسبة 1%، ولا يعرف كيف حدث منه ذلك.

وكشف محامي الفتاة الأمريكية عن رغبته في رفع قضية أمام المحاكم المدنية في لاس فيغاس مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم خارج المكاتب غير قانوني.

وقال المحامي: “الهدف من رفع القضية هو تأكيد مسؤولية كريستيانو رونالدو عن الآلام التي سببها لكاترين، والأثار المترتبة عليها”.

ونفى محامي النجم البرتغالي الألماني، يوهانس كرايلة، الاتهامات مؤكدًا أن موكله سيلجأ للمحاكم الألمانية لمتابعة “دير شبيغل”، وأنه ينفي أي علاقة تجمعه بكاترين مايورغا ولا يعرفها نهائيًا.

وقالت الصحيفة الألمانية في اتصال مع رويتر إنها أرسلت رسائل إلكترونية للجميع من أجل معرفة ردهم على الاتهامات لكن لم تتلق أي جواب.

وقد تؤثر القضية المرفوعة ضد النجم البرتغالي على علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تتساهل مع جرائم الاغتصاب خصوصًا أن نجم يوفنتوس الحالي يملك العديد من العلاقات التجارية في أمريكا ومرشح لإكمال مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين.