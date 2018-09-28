كريستيانو رونالدو يهنئ محمد صلاح على فوزه بجائزة بوشكاش (فيديو)

وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة تهنئة إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي بعد فوهز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

كما بارك رونالدو للكرواتي لوكا مودريتش لفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال رونالدو في بث مباشر عبر حسابه على انستغرام: “الكثير يراسلني بشأن جائزة بوشكاش، مبروك لمحمد صلاح عليها، لقد كان هدفًا رائعًا واستمتعت به، أنا أمتلك واحد بالفعل في متحفي.”

وأضاف: “مبروك لمودريتش الفوز بجائزة أفضل لاعب.”

وغاب رونالدو عن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل، واستطاع محمد صلاح أن يحصد جائزة أفضل هدف بسبب هدفه في مرمى إيفرتون، فيما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتنافس رونالدو على جائزة بوشكاش مع صلاح من خلال الهدف الذي أحرزه في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، ولكن محمد صلاح فاز بالجائزة.