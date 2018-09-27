ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي بتعادل مع امبولي (فيديو)

واصل فريق آي سي ميلان سلسلة نزيف النقاط في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل مع مضيفه امبولي بهدف لكل منهما، في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

أنهى ميلان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف بالنيران الصديقة، عن طريق ليوناردو كابيزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، نجح امبولي في إدراك التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 71 عبر فرانشيسكو كابوتو.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب ساسولو على مضيفه سبال بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الأول إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 9 نقاط في المركز الثامن.

أحرز ثنائية ساسولو الغاني كلود ـدجيبونج وأليساندرو ماتري في الدقيقتين 59 و90.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ميلان إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد امبولي إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر، ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 18 نقطة.