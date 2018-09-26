أهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا.. “السيدة العجوز” يتقدم بثنائية (فيديو)

تقدم باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، بهدف لصالح فريقه في شباك بولونيا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “يوفنتوس آرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتابع ديبالا كرة وقعت من حارس بولونيا، وسدد في الشباك الخاوية.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 بولونيا | هدف اول يوفنتوس عن طريق ديبالا هدف جميل ????????HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/1lBcz7rVbh — انا موت (@OOQQ8808) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف ماتودي الهدف الثاني من تسديدة قوية.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 2 × 0 بولونيا | هدف الثاني يوفنتوس ديبالا لـ رونالدو لـ ماتودي ????????HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/pV7TJQnQdi — انا موت (@OOQQ8808) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب، ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، جمعها من الجولات الخمس الأولى، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالكالتشيو.

ويرغب كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثًا إلى يوفنتوس، في التغلب على أحزانه بخسارة لقب الأفضل في العالم لصالح زميله السابق في ريال مدريد لوكا مودريتش، من خلال تسجيله الهدف الرابع مع فريقه هذا الموسم في المباراة السادسة.