أهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا.. “السيدة العجوز” يتقدم بثنائية (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا.. “السيدة العجوز” يتقدم بثنائية (فيديو)

يتصدر يوفنتوس، حامل اللقب، ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، جمعها من الجولات الخمس الأولى، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالكالتشيو.

المصدر: فريق التحرير

تقدم باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، بهدف لصالح فريقه في شباك بولونيا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “يوفنتوس آرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتابع ديبالا كرة وقعت من حارس بولونيا، وسدد في الشباك الخاوية.

وأضاف ماتودي الهدف الثاني من تسديدة قوية.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب، ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، جمعها من الجولات الخمس الأولى، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالكالتشيو.

ويرغب كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثًا إلى يوفنتوس، في التغلب على أحزانه بخسارة لقب الأفضل في العالم لصالح زميله السابق في ريال مدريد لوكا مودريتش، من خلال تسجيله الهدف الرابع مع فريقه هذا الموسم في المباراة السادسة.

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