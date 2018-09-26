موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يواجه فريق يوفنتوس نظيره بولونيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “يوفنتوس آرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب، ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، جمعها من الخمسة جولات الأولى، وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالكالتشيو.

ويرغب كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثًا إلى يوفنتوس، في التغلب على أحزانه بخسارة لقب الأفضل في العالم لصالح زميله السابق في ريال مدريد لوكا مودريتش، من خلال تسجيله الهدف الرابع مع فريقه هذا الموسم في المباراة السادسة.

وقال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس، في المؤتمر الصحفى للمباراة، إن كريستيانو رونالدو وديبالا سيقودان يوفنتوس أمام بولونيا، وكلاهما جاهز بشكل كبير لتقديم أفضل مستوياتهما خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، فإن بولونيا المنتشي الذي فجر مفاجأة كبيرة خلال الجولة السابقة بالتغلب على روما بهدفين دون رد، يرغب في مواصلة استمرار مفاجآته أمام حامل لقب الكالتشيو، علمًا بأن رصيده من النقاط 4، محتلاً المركز الثامن عشر ومتعادلاً بنفس عدد النقاط مع إمبولي صاحب المركز الـ17.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية، 09:00 بتوقيت القاهرة، مباشرة على قناة beIN SPORTS HD4 بتعليق محمد بركات.