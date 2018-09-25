إنتر ميلان يعبر فيورنتينا ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان، يوم الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، بإسقاط ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتر إلى 10 نقاط في المركز الخامس بفارق خمس نقاط خلف يوفينتوس المتصدر، وبفارق الأهداف خلف فيورنتينا صاحب المرتبة الثالثة.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة إلى أن جاءت الدقيقة 45 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لانتر ميلان نفذها الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الشباك.

ودخل فيورنتينا الشوط الثاني مهاجمًا في محاولة لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 53 عبر فيدريكو كييزا.

وبحث لاعبو الفريقين عن هدف الثلاث نقاط، إلى أن جاءت الدقيقة 77 لينجح دانيلو دي أمبروزيو في تسجيل الهدف الثاني للإنتر.

وفشلت جميع محاولات فيورنتينا في إدراك التعادل، ليخرج الانتر فائزًا بالثلاث نقاط.