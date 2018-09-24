كيف سقط “فيفا” في فخ المجاملات ضمن جوائز The Best؟

سقط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في فخ المجاملات خلال حفل جوائز الأفضل THE BEST الذي أقيم مساء الإثنين في إنجلترا.

وفاز الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بلقب أفضل لاعب في العالم بينما حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل هدف في العالم وفازت البرازيلية مارتا بلقب أفضل لاعبة كما حصد الفرنسي ديديه ديشامب جائزة أفضل مدرب في العالم.

وتستعرض “إرم نيوز” بعض الأمور التي جاءت بسبب المجاملات التي سقط فيها الفيفا:

صلاح والتشكيلة المثالية

جاء غياب محمد صلاح نجم ليفربول عن التشكيلة المثالية بمثابة لغز محير يبحث عن حل خاصة أن صلاح كان ضمن الثلاثة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وجاء تواجد صلاح خارج التشكيلة لصالح الفرنسي كيليان مبابي بمثابة لغز غير مفهوم وليس له تبرير من جانب اللجنة المسؤولة عن الاختيارات وترتيب اختيارات اللاعبين في التشكيلة المثالية.

لغز كورتوا

أثير الجدل أيضًا حول لغز تواجد الحارس الإسباني دافيد دي خيا في التشكيلة المثالية للعام المنقضي.

وجاء تواجد دي خيا رغم اختيار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المنضم حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني كأفضل حارس مرمى في العالم.

تواجد ألفيس

كان تواجد البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي في تشكيلة العام بمثابة لغز محير أيضًا رغم أن اللاعب لم يقدم المستوى المتوقع.

وخرج من الاختيارات لاعبون أكثر تميزًا من ألفيش على مدار الموسم الماضي وخاصة الإسباني داني كارفخال ظهير أيمن ريال مدريد وأحد أفضل لاعبيه ونجم منتخب إسبانيا بجانب الفرنسي بنيامين بافار الذي خطف الأضواء في كأس العالم.

هدف رونالدو

كانت مفاجأة مدوية بعدم اختيار هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بجائزة بوشكاش.

ورغم أن هدف رونالدو يبدو أفضل بكثير من هدف صلاح إلا أن اختيار الأخير ربما يأتي بسبب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب وكنوع من الترضية له.