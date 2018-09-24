The Best: رونالدو وميسي ومبابي يقودون هجوم منتخب العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين التشكيلة المثالية لمنتخب العام 2018.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظّمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في العاصمة البريطانية لندن.

وضمّت التشكيلة المثالية لمنتخب العالم، في حراسة المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، وفي خط الدفاع، البرازيلي مارسيلو، ومواطنه داني ألفيش، والفرنسي رافائيل فاران، والإسباني سيرخيو راموس.

وفي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي إيدين هازارد، فيما يقود الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي.