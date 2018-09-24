تابع لايف: بث مباشر لحفل أفضل لاعب في العالم The Best ‎

تحتضن العاصمة البريطانية لندن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي سيتم خلاله تقديم جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 “The Best” والمرشح للفوز بها الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح.

الاتحاد الدولي أعلن أن الجائزة ستمنح بناءً على ما قدمه اللاعبون في الفترة ما بين يوليو 2017 إلى يوليو 2018.. أي في عام كامل.

وانحصر الصراع بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من جانب “الفيفا”، والتي انفصلت عن مجلة “فرانس فوتبول” وجائزة “الكرة الذهبية” في 2016، بعد شراكة استمرت 6 أعوام.

ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات يأتي على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخافيير أغيرى، المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي، وأحمد حسام “ميدو”، نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز “الفيفا” هذا العام.

شاهد أحداث الحفل: