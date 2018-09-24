صحيفة تكشف عن تشكيلة الموسم في حفل “‎ The best” حسب تصويت اللاعبين

أكدت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، أن التشكيلة المثالية لسنة 2018 والتي سيعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل الليلة “‎ The best” بلندن، تضم الحارس الإسباني دافيد دي خيا لاعب مانشستر يونايتد رغم كونه غير مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم.

وأعلن الفيفا سابقًا عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل حارس في العالم، وضمت الدنماركي شمايكل والبلجيكي تيبو كورتوا والفرنسي هوغو لوريس، وهي الجائزة التي يصوت عليها قادة المنتخبات ومدربوهم والصحفيون والجمهور.

ويختار اللاعبون في تصويت خاص أفضل تشكيلة في السنة، وترشح لها 55 لاعبًا بمعدل 5 لاعبين لكل مركز.

وحسب ماركا، فالتشكيلة التي اختارها تصويت اللاعبين ستضم: دافيد دي خيا والمدافعين راموس وفاران ومارسيلو، ولاعبي الوسط مودريتش وراكيتش، والمهاجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عن أسماء 3 لاعبين في التشكيلة النهائية، وتخص ظهيرًا أيمن ولاعب وسط ومهاجمًا.