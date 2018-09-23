كريستيانو رونالدو يحافظ ليوفنتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

كريستيانو رونالدو يحافظ ليوفنتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

ثنائية قاتلة لليوفي.

المصدر: فريق التحرير

حافظ فريق يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه فروسينوني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

ورغم فارق الخبرات والإمكانيات بين لاعبي الفريقين، إلا أن فريق يوفنتوس فشل في تسجيل هدف خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وحاول فروسينوني تحقيق المفاجأة والخروج من اللقاء بنقطة، لكن جاءت الدقيقة 81 لتشهد هدف التقدم ليوفينتوس عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني لفريق “السيدة العجوز” في الدقيقة 94 ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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