كريستيانو رونالدو يحافظ ليوفنتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حافظ فريق يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه فروسينوني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

ورغم فارق الخبرات والإمكانيات بين لاعبي الفريقين، إلا أن فريق يوفنتوس فشل في تسجيل هدف خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وحاول فروسينوني تحقيق المفاجأة والخروج من اللقاء بنقطة، لكن جاءت الدقيقة 81 لتشهد هدف التقدم ليوفينتوس عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الدوري الايطالي |فروزينوني 0 ×1 يوفنتوس | هدف اول يوفنتوس رونالدو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/wVSRjbEcpY — انا موت (@OOQQ8808) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني لفريق “السيدة العجوز” في الدقيقة 94 ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

الدوري الايطالي |فروزينوني 0 × 2 يوفنتوس | هدف الثاني يوفنتوس مردتدة رااائعة ???????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/SwjI5DAsKw — انا موت (@OOQQ8808) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.