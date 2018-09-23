بولونيا يُعمق جراح روما ولاتسيو يكتسح جنوى في الدوري الإيطالي

عمق بولونيا من جراح روما، الذي لم يحقق سوى فوزًا يتيمًا من بداية المسابقة، بالفوز عليه بهدفين نظيفين حملا توقيع فيديريكو ماتيلو (ق36) وفيديريكو سانتاندير (ق59).

بهذا الفوز رفع بولونيا رصيده إلى أربع نقاط، بعدما حقق أول فوز له في المسابقة، في حين تجمد فريق “الذئاب” عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

كما اكتسح لاتسيو ضيفه جنوى بأربعة أهداف لواحد في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت هزيمة روما من بولونيا بهدفين.

وعلى ملعب الأوليمبيكو أنهى لاتسيو الشوط الأول متقدماً بهدفي فيليبي كايسيدو (ق7) وشيرو ايموبيلي (ق23).

وبعد مرور دقيقة على بداية الشوط الثاني قلص جنوى النتيجة عن طريق كرزيستوف بياتيك، لكن أصحاب الأرض وسعوا الفارق مجددًا بوساطة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (ق53).

واختتم إيموبيلي الرباعية (ق89) بإضافة هدفه الثاني، ليحقق لاتسيو فوزه الثالث على التوالي، ويرتفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس.

من ناحيته تجمد جنوى عند ست نقاط في المرتبة الـ11.

وفشل كييفو فيرونا متذيل الترتيب في الخروج من أزمته بالخسارة من أودينيزي بهدفين نظيفين، أحرزهما رودريغو دي يول (ق76) وكيفين لاسانيا (ق90).

ورفع أودينيزي رصيده بهذه الطريقة إلى ثماني نقاط في المركز السابع.