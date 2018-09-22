فوز قاتل لإنتر ميلان على سامبدوريا في الدوري الإيطالي (فيديو)

انتزع فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، فوزًا قاتلًا على مضيفه سامبدوريا بهدف نظيف في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتر إلى 7 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سامبدوريا، حيث يتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 12 نقطة.

قووووووووووووووووووووول اخيرا انتر ميلان يسجل هدف ولا يتم الغائه ???????????????????? ????????HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/tY3ZFdwNY1 — انا موت (@OOQQ8808) September 22, 2018

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 94 لتشهد هدف الثلاث نقاط عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.