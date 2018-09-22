فوز قاتل لإنتر ميلان على سامبدوريا في الدوري الإيطالي (فيديو)

فوز قاتل لإنتر ميلان على سامبدوريا في الدوري الإيطالي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

انتزع فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، فوزًا قاتلًا على مضيفه سامبدوريا بهدف نظيف في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتر إلى 7 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سامبدوريا، حيث يتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 12 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 94 لتشهد هدف الثلاث نقاط عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

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