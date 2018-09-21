بعد إيقافه.. الإصابة تحرم يوفنتوس من جهود دوغلاس كوستا

تأكد غياب جناح فريق يوفنتوس الإيطالي دوغلاس كوستا، عن تشكيل فريقه مدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة “السيدة العجوز” أمام فالنسيا التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب عانى من كدمات قوية في الكاحل الأيسر بالإضافة إلى إصابته في الفخذ الأيمن ليخضع للفحص الطبي الذي أثبت حاجته للراحة خلال 3 أو 4 أسابيع مقبلة.

وعوقب كوستا بالإيقاف 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة بسبب بصقه على مدافع ساسولو في المباراة الماضية التي جمعت الفريقين.