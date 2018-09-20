هيغواين يقود ميلان لعبور ديديلانغي بطل لوكسمبورغ في الدوري الأوروبي (فيديو)

قاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، المحترف في ميلان الإيطالي، فريقه لعبور مضيفه أف 91 ديديلانغي بطل لوكسمبورغ بهدف نظيف، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاءت الدقيقة 59 لينجح هيغواين في إحراز هدف التقدم لميلان، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدف نظيف.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني سلبيًا، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بذلك، يتصدر ميلان الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن أولمبياكوس وريال بيتيس، بينما تذيل أف 91 ديديلانغي الترتيب بلا رصيد من النقاط.