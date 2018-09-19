أهداف مباراة يوفنتوس وفالنسيا.. بيانتش يتقدم للسيدة العجوز (فيديو)

تقدم بيانتش لاعب يوفنتوس بهدف لصالح فريقه في شباك فالنسيا خلال مباراة الفريقين في أولى جولات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسدد بيانتش ركلة جزاء منحت التقدم لليوفي قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو للطرد بعد ضربه لمدافع فالنسيا بدون كرة.

وفي مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء قال غارسيا مدرب فالنسيا: ”لابد أن نعترف بأن مواجهة يوفنتوس ستكون صعبة، خاصة أنه من المرشحين للفوز باللقب القاري”.

وأحرز بيانتش الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أيضًا.

دوري ابطال اوروبا | فالنسيا 0 × 1 يوفنتوس | هدف اول يوفنتوس عن طريق بيانتش من ركلة جزاء HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/scdK2adfYf — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨