موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد يوفنتوس الإيطالي لدخول معترك بطولة دوري أبطال أوروبا ضد مضيفه فالنسيا الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، مستهدفًا الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 1996.

يبدأ اليوفي سعيه إلى فك النحس الذي يلازمه في المسابقة القارية العريقة، حينما فاز على حساب أياكس أمستردام الهولندي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، عندما يحل ضيفًا على فالنسيًا والأمل يحذوه بالظفر باللقب، لا سيما بعد وصوله إلى المباراة النهائية مذ ذاك الحين خمس مرات كانت تنتهي دائمًا بالخسارة والاكتفاء بالوصافة (1997 خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني، 1998 و2015 و2017 أمام ريال مدريد، و2003 أمام مواطنه ميلان).

ويعوّل يوفنتوس كثيرًا في مهمته على لاعبه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق وحامل لقب دوري الأبطال خمس مرات (مرة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات مع ريال مدريد)، خاصة في المباراة أمام فالنسيا التي يعرف جيدًا طريقه إلى شباكها، اذ هزها 15 مرة في 16 مباراة في الدوري الإسباني.

ويتصدر يوفنتوس الدوري المحلي بعد أربعة انتصارات من أربع مباريات، كان آخرها الأحد الماضي أمام ساسوولو حينما نجح “الدون” بكسر النحس الذي رافقه في المباريات الثلاث الأولى وسجل ثنائية مساهمًا بحصد فريقه لكل النقاط الممكنة حتى الآن والابتعاد في الصدارة عن أقرب المنافسين فريق سبال بثلاث نقاط.

من جانبه، يشهد فالنسيا العائد إلى المسابقة بعد غياب ثلاثة أعوام، بداية مخيبة محليًا (خسارة و3 تعادلات) وضعته في مركز متأخر جدًا على لائحة ترتيب الليغا، إذ يحتل المركز السابع عشر ولا يفصله عن المراكز المهددة بالهبوط سوى فرق الأهداف عن رايو فايكانو ولكل منهما 3 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على يونغ بويز السويسري في مباراة سهلة للفريق الإنجليزي قبل ثلاث مباريات صعبة له في المجموعة (فالنسيا في الجولة الثانية ويوفنتوس في الثالثة والرابعة).

موعد المباراة والقناة الناقلة

مباراة يوفنتوس وفالنسيا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة بتعليق عصام الشوالي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.