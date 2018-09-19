موعد مباراة ريال مدريد وروما اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يصطدم روما الإيطالي، بنظيره ريال مدريد، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس البطولة برصيد 13 مرة في قمة مبكرة في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ ريال مدريد مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب المسابقة للمرة الرابعة تواليًا والرابعة عشرة في تاريخه، من المجموعة السابعة التي تبدو في متناوله، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بينه وبين منافسيه الذين سيكون ضيفه روما أقواها وأول منافسيه في الجولة الأولى.

وتعود المواجهة الأخيرة بين الناديين إلى ثمن نهائي 2015-2016 حين فاز ريال ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2-صفر. وستكون مواجهة النسخة الحالية هي الحادية عشرة بين الفريقين، حيث التقيا سابقاً في عشر مباريات فاز ريال مدريد في 6 مقابل 3 انتصارات لروما ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل وأحرز ذئاب روما 9 أهداف مقابل 19 هدفًا سجلها الملكي الإسباني.

وسيحاول ريال مدريد استغلال المعنويات المتذبذبة لدى لاعبي روما بعد تعثرهم في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري (تعادلان على أرضه أمام أتالانتا وكييفو وخسارة أمام مضيفه ميلان 1-2)، لكن لاعبي فريق العاصمة حذروا النادي الملكي من الاستخفاف بهم مستدلين بما فعلوه بغريمه برشلونة الموسم الماضي عندما أطاحوا به من ربع النهائي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في روما بعدما كانوا قد خسروا 1-4 في كامب نو.

وكان روما قريبًا من بلوغ نهائي الموسم الماضي، إذ فاز إيابًا في روما 4-2 على ليفربول، بعدما خسر أمامه في إنجلترا 2-5.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي فيكتوريا بلازن التشيكي مع سسكا موسكو الروسي في مباراة متكافئة، يسعى كل منهما إلى حصد نقاطها الثلاث في سعيه لمنافسة روما على البطاقة الثانية في المجموعة.

الموعد والقناة الناقلة

مباراة ريال مدريد وروما تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق حفيظ دراجي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.