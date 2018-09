إيقاف دوغلاس كوستا 4 مباريات بعد واقعة البصق خلال مباراة يوفنتوس وساسولو

قرر الاتحاد الإيطالي إيقاف دوغلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، 4 مباريات بعد السلوك غير اللائق الذي ارتكبه خلال مباراة فريقه ضد ساسولو.

وكان كوستا قد بصق على دي فرانشيسكو، بالإضافة للاعتداء عليه خلال مباراة يوفنتوس وساسولو في الجولة الرابعة للدوري الإيطالي، ليطرد إثر ذلك.

كما تم إيقاف إريك بولجار لاعب وسط بولونيا لـ 3 مباريات بعد تدخلاته العنيفة خلال مباراة فريقه ضد جنوى.

Douglas Costa has been suspended for 4 games pic.twitter.com/V6tZAjBZ5k

