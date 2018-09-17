إدارة إنتر ميلان تكشف حقيقة التفاوض مع أنطونيو كونتي لخلافة لوتشيانو سباليتي

كشفت إدارة إنتر ميلان عن موقفها من التقارير الصحفية، التي ربطتها بالتفاوض مع أنطونيو كونتي؛ لخلافة المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي.

وتردد أن إدارة إنتر ميلان تفاوض كونتي، الذي لا يتولى تدريب أي فريق حاليًا، بعد انفصاله عن نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد النتائج السلبية للنيراتزوي في الدوري الإيطالي تحت قيادة سباليتي.

وخسر إنتر ميلان مباراتين، وتعادل في مباراة، وحقق فوزًا وحيدًا، ليحصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات في الدوري، يحتل فيها المركز الرابع عشر.

لكن إدارة إنتر ميلان نفت هذه التقارير، وأكدت أنها تقدم كل الدعم للمدرب للوتشيانو سباليتي، رغم أن نتائج الفريق غير المتوقعة، بالنظر إلى مشاركة سوق الانتقالات الصيفي.

ونقل موقع “فوتبول إيطاليا” أن إدارة إنتر، واصلت دعمها لسباليتي، مؤكدة أن النادي يقف خلفه في الفترة الحالية، في ظل التقارير التي أشارت إلى اقتراب أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، من خلافته.

ويستضيف إنتر ميلان منافسه توتنهام الإنجليزي، على ملعب جوزيبي مياتزا، غدًا الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.