ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة (صورة)

أنقذ الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب آي سي ميلان، فريقه من السقوط في فخ الهزيمة أمام مضيفه كالياري ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

بادر كالياري بتسجيل هدف مبكر أربك به حسابات الضيوف في الدقيقة الرابعة عن طريق البرازيلي جواو بيديو غلفاو.

بعدها بحث لاعبو ميلان عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم كالياري بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 55 نجح ميلان في إدراك التعادل عن طريق هيغواين، لتتوالى على إثرها الفرص الضائعة من الجانبين، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد اي سي ميلان إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد كالياري إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 12 نقطة.

وفيما يلي الترتيب كاملًا: