ميلان يتعثر أمام كالياري.. ولاتسيو يهزم إمبولي في الدوري الإيطالي (فيديو)

تعثر نادي ميلان بعد تعادله 1/1 مع مضيفه كالياري، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب سانت إيليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل كالياري هدفًا مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعدما ارتدت الكرة من القائم بعدما سددها أحد زملائه.

وفي الشوط الثاني سجل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين هدف التعادل لميلان في الدقيقة 55، بعدما وصلته بالخطأ من زميله فرانك كيسي.

ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر، مقابل 5 نقاط لكالياري في المركز الثاني عشر.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب لاتسيو 1/0 على مضيفه إمبولي، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركو بارولو في الدقيقة 47.

ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 6 نقاط في المركز الثامن مقابل 4 نقاط لإمبولي في المركز السادس عشر.