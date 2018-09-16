أليغري: يوفنتوس سيفرض غرامة على دوغلاس كوستا بعد واقعة البصق

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن الجناح دوغلاس كوستا سيواجه غرامة بعد طرده أمام ساسولو اليوم الأحد مما عكّر صفو الفوز 2-1 بفضل أول هدفين لكريستيانو رونالدو مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

كما انزعج أليغري من الطريقة التي لعب بها فريقه بعد التقدم 2-صفر في الدقيقة 65 مشيرًا إلى الإفراط في اللعب الفردي.

وطرد كوستا بعد البصق على فيدريكو دي فرانشيسكو بعد احتكاك بينهما شهد توجيه اللاعب البرازيلي ضربة مرفق إلى منافسه كما نطحه برأسه.

وقال أليغري للصحفيين: “حتى إذا تعرض لمخالفة لا يجب أن تحدث هذه المشاهد. لا يجب أن نسقط في فخ الاستفزاز”.

وأضاف “انخفض الايقاع واطمأن الفريق للنتيجة وتوقفنا عن اللعب الجماعي وبدأ الجميع في المراوغة، وبعد ذلك عاد الفريق المنافس للمباراة وتملك الغضب بعض اللاعبين وحدثت هذه الأشياء”.

وتابع: “الإجراء الصائب الوحيد هو تغريم كوستا وهذا سيحدث بالتأكيد. أدهشني رد فعله. استقبلنا هدفا وحصل على بطاقة حمراء وسيتعرض لإيقاف طويل”.

واحتاج رونالدو إلى ثلاث مباريات ونصف لينهي صيامه عن الأهداف لكن أليغري لم يشكك أبدًا في قدرات المهاجم البرتغالي.

وكان الهدف الأول هدية من مدافع ساسولو الذي سدد كرة في قائم فريقه وارتدت إلى رونالدو ليسجل بسهولة في الشباك.

وقال أليغري: “هل كان هناك أي قلق؟ ليس من جانبي، يجب أن تشاهد أول ثلاث مباريات وترى كم كان رونالدو قريبًا من التسجيل. كان متعجلًا وتواقًا للتسجيل اليوم لكن كرة القدم تعاندك تارة وتساعدك تارة أخرى وعندما ارتدت الكرة من القائم سلكت الطريق الصحيح”.