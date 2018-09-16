بعد تسجيله أول هدفين مع يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو يصل للهدف 400 في الدوريات الأوروبية

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لفريقه الجديد يوفنتوس أمام ساسولو وقاده للفوز 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، ليسجل أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد.

ورفع النجم البرتغالي عدد أهدافه في الدوريات الأوروبية إلى 400 هدف في 517 لقاء حيث سجل لصالح 4 فرق في 4 بطولات محلية وهي سبورتينغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وسجل النجم البرتغالي 3 أهداف في 25 لقاء لفريقه الأم سبورتينغ لشبونة البرتغالي بينما سجل 84 هدفًا في 196 لقاء لفريق مانشستر يونايتد و311 في 292 لقاء لريال مدريد وهدفين في 4 لقاءات ليوفنتوس.

وبالمقارنة مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 387 هدفًا في 421 لقاء في الدوري الإسباني رفقة برشلونة.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 ساسولو | هدف اول يوفنتوس HD اول هدف لـ رونالدو مع يوفنتوس ???????????? Via:@if24hd pic.twitter.com/PWs3Vhfd9x — انا موت (@OOQQ8808) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨