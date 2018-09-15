بارما يصعق إنتر ميلان على ملعبه في الدوري الإيطالي (فيديو)

تلقى فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، الهزيمة الأولى له على ملعبه “سان سييرو” في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث خسر من ضيفه بارما بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 4 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف عن بارما الذي جاء في المركز الثاني عشر، حيث يتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 9 نقاط.

بارما 1 – 0 انترميلان : هدف بارما الاول هدف رااائع جداً HD pic.twitter.com/IetEkDCT3c — اهداف كرة القدم HD (@HD_Gols2018) September 15, 2018

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال الشوط الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 79 لينجح فيديريكو ديماركو في إحراز هدف التقدم لبارما.

بعدها كثف لاعبو الإنتر من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.