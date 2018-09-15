الفيفا يقترح وضع ضوابط لأسعار انتقالات اللاعبين

اقترحت مجموعة عمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في تقرير لتعديل نظام الانتقالات، الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لتحديد المقابل المادي لصفقات اللاعبين.

وكشف التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز، عن وجود نقاط ضعف عديدة في النظام الحالي، وقال ضمن انتقادات عديدة إنه تسبب “في انتهاكات عديدة على حساب اللاعبين الشبان ونزاهة المسابقات”.

وأضاف التقرير أن تضخم سوق الانتقالات أسفر عن “ممارسات سيئة يمكن أن تؤدي إلى استغلال اللاعبين”.

وخلال جزء يتعلق بدور وكلاء اللاعبين قال التقرير “نظام الانتقالات يبدو وكأنه تحول إلى سوق مضاربة. هذا ليس عدلًا لأندية كرة القدم أو للناشئين الذين يعدون أساس اللعبة على المستوى الاحترافي”.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا بعد انتخابه في 2016 إن تعديل نظام الانتقالات يأتي على رأس أولوياته، وأبدى منذ ذلك الحين قلقه من قيمة الصفقات الضخمة.

وأكد التقرير أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار وجود “أساليب لتحقيق الشفافية والموضوعية” لحساب قيمة صفقات الانتقالات.

واقترح التقرير عدة أفكار لكبح جماح أسعار الصفقات، وتضمن ذلك الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لحساب قيمة اللاعب الحقيقية.