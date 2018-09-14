رغم العقم التهديفي.. كريستيانو رونالدو لا يعبأ بالانتقادات ومعنوياته مرتفعة (فيديو)

يبدو أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الجديد جاهز لاستضافة ساسولو في الدوري الإيطالي، يوم الأحد، ومعنوياته مرتفعة، حيث حاول تقليد أحد المراسلين في التدريب الأخير لفريقه.

وسخر رونالدو البالغ عمره 33 عامًا من مراسل إخباري خلال تدريب يوفنتوس، حيث حاول تقليد حركة رأسه بينما كان المراسل يتحدث من الملعب ولا يرى مهاجم ريال مدريد السابق الذي كان يقف خلفه.

وفشل رونالدو في هز الشباك في مبارياته الثلاث الأولى مع يوفنتوس عقب انتقاله من ريال مدريد، وسيواصل بحثه عن الأهداف عندما يلتقي متصدر الدوري برصيد تسع نقاط مع ساسولو، يوم الأحد.

لكن يبدو أن رونالدو لم يتأثر بهذه الانتقادات وتمتع بروح الدعابة خلال التدريب الأخير لليوفي، مثلما جاء في الفيديو المرفق.

إذ وقف رونالدو خلف مراسل محطة يوفنتوس التلفزيونية وقفز عاليًا، بينما كان يتحدث المراسل بشكل طبيعي دون أن يشعر.

حتى الحارس الاحتياطي، ماتييا بيرين، انضم إلى زميله في الفريق في المزاح والسخرية من المراسلين، في محاولة لتخفيف توتر التدريب.

وساعد رونالدو ريال مدريد في الفوز بلقبه الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى يوفنتوس في يوليو/ تموز الماضي.