لوكا مودريتش مُصر على الانتقال إلى إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، مُصر على الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن مودريتش متمسك برغبته في الرحيل عن ريال مدريد إلى إنتر ميلان، وسيسعى إلى ذلك مجددًا لإنتر في يناير المقبل.

ويريد مودريتش، الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا الموسم المقبل، قبل أيام، اللعب بجانب زملائه الكروات في إنتر ميلان، وهم إيفان بيريسيتش وسيمي فرساليكو ومارسيلو بروزوفيتش.

ووفقًا للصحيفة، فإن مودريتش أخبر زملاءه في منتخب كرواتيا، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ 33، نيته الرحيل عن ريال مدريد خلال شهر يناير المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مودريتش اشترط تخطي إنتر ميلان لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حتى يتمكن من المشاركة معه في الأدوار الإقصائية هذا الموسم حال إتمام الصفقة.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد صيف العام 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، وينتهي عقده مع ريال مدريد العام 2020، علمًا بأنه يحصل على 6.67 مليون يورو.