روما يقدم عرضًا مغريًا لدجيكو يبقيه في النادي بعد اعتزاله

قدّم روما عرضًا مغريًا لمهاجمه الأول البوسني إدين دجيكو لتجديد تعاقده مع النادي وضمان العمل في السلك الإداري بالفريق إلى جوار القائد السابق فرانشيسكو توتي بعد اعتزاله.

وحصل المهاجم البوسني هذا الأسبوع على دورة في الإدارة الرياضية من جامعة سراييفو، مشيرًا إلى أنه يرى مستقبله كمدير بالنادي.

ويجيد دجيكو العديد من اللغات وهي البوسنية والتشيكية والألمانية والإنجليزية والإيطالية لذلك سيكون إضافة قيمة لإدارة فريق العاصمة الإيطالية بعد اعتزاله.

ووفقًا لموقع “كاليتشيو ميركاتو” يريد النادي تمديد عقد دجيكو لعام واحد إضافي لينتهي في 2021 ما يعني أن المهاجم فارع الطويل سيظل في روما حتى إلى ما بعد أن يكمل عامه الخامس والثلاثين.

وسيحصل دجيكو على مقابل أقل خلال العام الإضافية حيث سيحصل على أربعة ملايين يورو بدلًا من 4.5 مليون حتى 2020.

ومقابل ذلك سيحصل على دور في إدارة النادي إلى جوار توتي ومونتشي رغم حرص الاتحاد البوسني على تقديم عرض له بعد اعتزاله أيضًا.