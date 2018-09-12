مالك باليرمو: أشعر برغبة في البكاء كلما رأيت ديبالا على دكة بدلاء يوفنتوس

أكد ماوريتسيو زامباريني مالك فريق باليرمو الإيطالي أنه يشعر برغبة في البكاء كلما كان نجمه السابق الأرجنتيني باولو ديبالا على دكة بدلاء فريق يوفنتوس، ونصحه بالرحيل في يناير المقبل نحو إسبانيا.

وقال مالك الفريق الإيطالي لمحطة”RMC sport”:” في كل مرة حين لا يكون ضمن اللاعبين الأساسيين أشعر برغبة في البكاء، هو على الدكة بسبب أليغري، وأدعو أليغري للمجيء لباليرمو والفوز بـ”السكوديتو “.

وأضاف مالك باليرمو:” قبل سنتين بعثت رسالة إلى ديبالا ونصحته بعدم اللعب في إيطاليا، والرحيل نحو إسبانيا.”

وأكد زامباريني أن يوفنتوس مضطر لبيع النجم الأرجنتيني وقال:”لكون يوفنتوس يرغب في الحصول على 120 مليون يورو، في يناير أعتقد أنه سيرحل نحو إسبانيا، ولديه عروض من إسبانيا، وإنجلترا، ولاعبو يوفنتوس يشعرون أيضًا بالبكاء حين لا يلعب.”

وبحسب مالك باليرمو فمن مصلحة “السيدة العجوز” بيع نجمها الشاب في أقرب فرصة لكون ثمنه حاليًا مرتفعًا، وقد يتراجع في حال استمراره بديلًا في الفريق.

وكانت عدة أخبار تحدثت عن رغبة برشلونة بضمه، ثم ريال مدريد، بعد رحيل رونالدو، لكن تقارير إعلامية بريطانية أكدت استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض ليوفنتوس في الشتاء المقبل.