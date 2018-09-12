أسهم يوفنتوس تحقق قفزة تاريخية منذ انضمام رونالدو

شهدت البورصة الإيطالية انخفاضًا ملحوظًا لمعظم الأسهم، إلا أن أسهم يوفنتوس حامل لقب الدوري ارتفعت في بورصة ميلانو بنسبة 62 في المئة في الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، استمر مؤشر فوتسي MIB، الذي يضم الشركات الإيطالية الرئيسية، في انخفاض في الأسابيع الأخيرة (-6.2 في المئة) بالتراجع المحلي والدولي.

منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى اليوفي، بلغ سعر سهم يوفنتوس 1.47 يورو، في حين أن الرقم القياسي السابق لسعر السهم كان، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2002، 1.32 يورو.

وذكرت صحيفة “ماركا “الإسبانية أن المتخصصين في سوق الأسهم في ميلانو قالوا إنه على الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ بحركة أسعار الأسهم في الأسابيع المقبلة، إلا أن سهم يوفنتوس شهد دفعة كبيرة رغم غياب رونالدو عن التسجيل في أول ثلاث مباريات بالدوري حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، يسجل رأس المال العام للنادي أيضًا مستويات تاريخية، حيث وصل إلى 1350 مليون يورو كقيمة قصوى و86٪ زيادة في قيمة الأسهم منذ بداية العام.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في يوليو/ تموز الماضي مقابل 105 ملايين يورو، بعد تسع سنوات قضاها في ريال مدريد توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أكثر من مرة.