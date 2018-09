رسميًّا.. يوفنتوس يعلن تجديد تعاقده مع سامي خضيرة حتى 2021

كشف نادي يوفنتوس رسميًّا عن تجديد تعاقده مع سامي خضيرة لثلاثة مواسم إضافية ليستمر حتى 2021 مع الفريق الإيطالي.

وكان خضيرة انضم إلى يوفنتوس في 2015 في صفقة انتقال حر من ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وأعلن يوفنتوس عبر صفحته على تويتر، عن توقيع عقد جديد مع الدولي الألماني ينتهي في 2021.

ولعب خضيره بقميص اليوفي 113 مباراة، سجَّل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

وكان اللاعب تم استبعاده من تشكيلة ألمانيا أخيرًا في اللقاءين أمام فرنسا وبيرو وسط انتقادات له بتراجع المستوى في الفترة الأخيرة.

I just extended my contract at @Juventusfc until 2021. Since my first day I’ve had a special feeling and it quickly felt like home here. I'm very proud to be a part of the great history of the club and of the Juventus family. Let's continue to make black and white history ???????? pic.twitter.com/Cz5Fk7oZPn

— Sami Khedira (@SamiKhedira) September 12, 2018