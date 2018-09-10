المنتخب البرتغالي ينتزع فوزًا مهمًا على إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا مهمًا على منافسه الإيطالي في المباراة التي جمعتهما الإثنين، لحساب الجولة الثانية من المجموعة A3، في دوري الأمم الأوروبية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على ملعب النور في لشبونة.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب البرتغال في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 بعد هجمة منظمة رائعة بدأت من خط الدفاع.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 3 نقاط من أول مباراة، في حين يملك منتخب إيطاليا نقطة من تعادله مع بولندا في الجولة الماضية.

وكذلك فاز منتخب تركيا 3/2 على السويد، واسكتلندا 2/0 على ألبانيا، وكوسوفو 2/0 على جزر فاروه، والجبل الأسود 2/0 على ليتوانيا، في حين تعادلت صربيا 2/2 مع رومانيا، وآندورا 1/1 مع كازاخستان، ومالطا 1/1 مع أذربيجان.