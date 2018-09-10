هدف مباراة البرتغال وإيطاليا.. آندري سيلفا يتقدم لبطل أوروبا (فيديو)

سجل آندري سيلفا الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في المباراة التي تجمعه مع إيطاليا لحساب الجولة الثانية من المجموعة A3.

ومن هجمة منظمة مرر برومو الكرة إلى آندري سيلفا ليسددها رائعة في مرمى جيانلويجي دوناروما في الدقيقة 48.

وكان منتخب إيطاليا قد تعادل مع بولندا في الجولة الأولى.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة إلى 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى إلى مجموعات.